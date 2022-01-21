Островец, Белоруссия, , 15:47 — REGNUM Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора посетил Островецкий район Гродненской области, где на оперативном совещании были подведены итоги работы за 2021 год и обсуждены ключевые вопросы служебной деятельности на перспективу. «Не осталась без внимания тема приближающегося референдума», — сказано в публикации пресс-службы СК.

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Председатель СК посетил РУП «Белорусская атомная электростанция» и провёл состоялись рабочие встречи с заместителем гендиректора Валерием Сенютем, а также замдиректора по общим вопросам Представительства АО ИК «АСЭ» Виктором Бричем. Согласно официальному сообщению, гора обсудил с ними перспективы развития области после введения в эксплуатацию БелАЭС.

Выступая перед сотрудниками Сморгонского районного отдела СК (той же области, граничащей с Литвой и Польшей), Гора рассмотрел «новеллы уголовно-правового законодательства» и предложенный Александром Лукашенко проект новой конституции.

«Председатель Следственного комитета отметил, что в настоящее время в Гродненской области имеются все условия для достижения высоких результатов в служебной деятельности, а руководство Следственного комитета всегда готово оказать необходимую помощь и содействие в решении служебных задач», — сказано в публикации СК.

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