Минск, , 16:19 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии во исполнение поручений Александра Лукашенко «совместно с иными заинтересованными органами» разработала предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность, предложив ужесточение закона «О противодействии экстремизму». Об этом 18 марта проинформировала пресс-служба белорусского органа.

Ранее на эту тему: МВД Белоруссии инициировало поправки о лишении гражданства

Согласно предложенным изменениям и дополнениям в закон МВД и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности. В частности, прокурор, а также органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, а также индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

«Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основания для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП. При этом дела о признании организации экстремистской и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления», — сказано в официальном сообщении.

Читайте на эту тему: Читайте статью Белоруссия: первые осужденные за Русский мир

Для учредителей и участников экстремистских организаций предусмотрен запрет в течение 5 лет учреждать новые организации и СМИ. МВД будет вести перечни причастных к экстремистской деятельности организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан.

«Граждане, осужденные за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в данный перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю, — добавили в генпрокуратуре. — Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Белоруссии это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства».

Также читайте на эту тему: Три странности дипломатической войны Белоруссии с Польшей