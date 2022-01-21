Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Женеве завершилась.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен и Сергей Лавров

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Встреча продлилась полтора часа. Планировалось, что она займёт 2−2,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ждет от встречи с госсекретарем СШАЭнтони Блинкеном прорыва, но ожидает ответа на российские предложения.

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