Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге в настоящее время находится 36 789 человек. За сутки их количество возросло на 6990 человек, или на 23,5%. Кроме того, за последние сутки в Петербурге госпитализировали 479 пациентов с COVID-19. Это на 65 человек больше, чем в предыдущий день, сообщили 21 января в городском оперштабе.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Амбулаторное лечение

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В коронавирусных больницах Петербурга находятся 5643 человека с COVID-19 и пневмониями (+110 к уровню предыдущих суток). За 20 января выписаны по выздоровлению 427 человек (+16). В реанимационных отделениях находятся 590 человек (+12), к аппаратам ИВЛ подключены 345 пациентов (-2).

В городе развернуты 8002 коронавирусные койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 48,84% от норматива Минздрава.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,11 ед. и сейчас составляет 1,36 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 19 января в Петербурге выявили 5922 новых случая коронавируса (+1169 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за сутки в Петербурге скончались 45 человек (-15).