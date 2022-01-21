Йошкар-Ола, 21 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 961 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в Марий Эл выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 81 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 355 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1086 человек. За сутки число носителей выросло более чем на 100 человек.

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