Москва, 21 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Мутация коронавируса продолжится и после разновидности «Омикрон», и он останется в популяции, однако, вероятнее всего, станет сезонным ОРВИ, а пандемия закончится. Такое мнение 21 января высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, может ли стать разновидность SARS-CoV-2 «Омикрон» завершающей пандемию.

Также инфекционист уточнил, что сам вирус никуда не исчезнет, однако «сдеградирует» до сезонного ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 49513 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.