Москва, 21 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Законопроект, решающий проблему оперативного выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов на фоне пандемии коронавируса и нового штамма «Омикрон», внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Александром Жуковым и Андреем Макаровым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Для обеспечения парламентского контроля предусматривается продление действия полномочий членов комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде по рассмотрению вопросов о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год.

Комиссия создавалась на фоне распространения COVID-19.