Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области в рамках противодействия распространению коронавируса будут приняты дополнительные меры. В частности, будет увеличен коечный фонд и штат волонтёров-медиков, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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«В ближайшее время, при необходимости, мы готовы практически удвоить нынешнее количество. Задача состоит в том, чтобы минимизировать, а по возможности — не допустить вспышек в организованных коллективах, в том числе и в семьях. Мониторинг ситуации продолжается, но точно придется добавлять оборотов и медучреждениям, и всем органам власти», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время на Дону лечение в ковидных стационарах получают около 2 тыс. пациентов. Ещё 8 тыс. заболевших лечатся амбулаторно. Ковидные госпитали рассчитаны на приём 3 тыс. человек. Резерв коек подготовлен.