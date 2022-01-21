Курск, 21 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Курской области 21 января зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего в регионе было выявлено 84 тыс. 57 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 79 тыс. 645 пациентов, в том числе 165 — за последние сутки.

Всего скончались 2139 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.