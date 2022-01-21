Москва, 21 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. США не рассчитывают, что смогут быстро разрешить все противоречия с Россией. Об этом 21 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога. Надеемся, что он останется открытым и мы привержены продолжать путь в этом направлении, разрешении конфликта мирным путём», — заявил Блинкен.