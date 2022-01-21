Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге новый штамм коронавируса «Омикрон» подтвержден у 1008 граждан. Об этом 21 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Всего на 21 января коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «Омикрон», подтверждена у 1008 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Россию из-за рубежа. Из них 42 студента, 12 иностранных туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок в Доминикану, ОАЭ, Великобританию, Египет, Францию, Испанию, Сербию.

«За последние сутки по результатам лабораторного исследования биологического материала штамм «Омикрон» обнаружен у 178 человек», — добавили в управлении.

Отметим, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.