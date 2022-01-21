Москва, 21 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Руководство России ориентируется на то, что письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности получит уже в ближайшие дни. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 января журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, в Кремле заранее знали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен не привезет ответы на предложения России по гарантиям безопасности в Женеву, где пройдут его переговоры с российским коллегой, главой МИД Сергеем Лавровым. У этой встречи, пояснил Песков, другое назначение.

«Мы будем ориентироваться, что на днях мы всё-таки письменные тексты получим», — сказал пресс-секретарь президента.

Что касается переговоров Лаврова и Блинкена, в Кремле рассчитывают на обмен сторон мнениями и на сопоставление понимания итогов трёх раундов переговоров. Россия и США, добавил Песков, уже предприняли первые шаги в диалоге, в том числе провели консультации по гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД подчеркнули острую необходимость серьёзного предметного диалога и конкретных шагов США и их союзников по обеспечению надёжных гарантий безопасности России.

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