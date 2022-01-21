Екатеринбург, 21 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировано уже 733 случая заражения коронавирусом. Из них 375 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 208 804 заразившихся. Исцелился 183 941 пациент.

От COVID-19 скончались ещё 20 человек. С начала пандемии число умерших достигло 9842.