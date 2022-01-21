Москва, 21 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе состоявшейся накануне встречи не обсуждали введение локдауна в российской столице. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

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«Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло», — сказал Песков.

По его словам, полученный опыт работы в условиях предыдущих волн коронавируса позволяет властям регионов «не акцентироваться на локдаунах».