Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 5922 новых случая заражений коронавирусной инфекцией, что на 1169 случаев больше, чем за предыдущие сутки, когда этот показатель был установлен на отметке в 4753 случая. Об этом сообщили 21 января в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост с нескольких сотен поднялся до более чем тысячи. В Петербурге продолжается «вертикальное» увеличение числа заражений коронавирусом.

За прошедшие сутки от ковида, как основной причины смерти, скончались 45 человек. Это минимальный показатель смертности в этом месяце, так как статистика смертей ранее держалась на отметке в 60−65 случаев.

Выздоровели от ковида 2969 ранее заразивших пациентов, что на 323 человека больше, чем за 19 января. Статистика выздоровлений продолжает держаться на высоких отметках и даже увеличиваться.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 903 773 случая заражений коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 29 293 человека, а выздоровели — 833 692 человек.