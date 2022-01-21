Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 76 до 86 лет и пятеро мужчин в возрасте от 58 до 77 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от COVID-19 скончался 9 931 житель Ростовской области.