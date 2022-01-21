Москва, 21 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Волна штамма коронавируса «Омикрон» идёт по России в рамках предсказуемого прогноза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«По опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны», — сказал Песков.

Ранее в России за сутки зафиксировали 49 513 новых случаев заражения коронавирусом.