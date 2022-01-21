Вологда, 21 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались пять человек, всего с начала пандемии — 3121, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По данным штаба, за сутки в регионе выявили 192 носителей коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией достигло 102 209.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области коронавирус выявили у группы иностранных рабочих.