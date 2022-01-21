Воронеж, 21 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 785 новых случаев заражения коронавирусом, данные 21 января опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее, января, сообщалось о 489 новых заразившихся.

Всего в Воронежской области подтверждено 200 455 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости в регионе составляет 8617,96 случаев на 100 тысяч населения, в том числе за прошедшие сутки — 33,75.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе подтвердили один случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» — его выявили ещё в декабре, пациентка уже выздоровела, и только затем об этом объявили официально. Добавим, что с 1 января правительство региона полностью прекратило публиковать статистику по коронавирусу.