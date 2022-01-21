Новосибирск, 21 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 января, за сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 240 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 338 пациентов выздоровели, одиннадцать скончались. В стационарах с коронавирусом и с подозрением на него находятся 2348 пациентов (в том числе 32 ребёнка), в реанимации — 266 человек, на ИВЛ — 39 пациентов.

Всего в регионе выявлено 100 089 случаев заражения коронавирусом (в том числе у 11 428 детей), 71 498 пациентов выздоровели, умерли 4503 человека.