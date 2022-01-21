Таллин, 21 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Эстония воспринимает как несерьезные требования России по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО. Об этом глава эстонского государства Алар Карис заявил в Стокгольме на встрече со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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По сообщению канцелярии президента, Карис отметил, что «страны НАТО и Евросоюза готовы к дипломатии и к диалогу с Россией во всех актуальных форматах, но безопасность в регионе Балтийского моря не является предметом для торга. Требования России несерьезны».

В свою очередь, Карис заявил, что страны-члены НАТО требуют от России деэскалации напряженности на границах с Украиной: «Мы считаем, что можем разговаривать друг с другом без угроз, концентрация российских сил у границ Украины совершенно недопустима, поэтому мы все требуем деэскалации со стороны России».

Он также высказался на тему союзнических отношений со Швецией. «Швеция является очень важным партнером Эстонии и НАТО, и у нас схожее видение европейской безопасности», — подчеркнул президент Эстонии.