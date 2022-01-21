Эдмонтон, Канада, 21 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

Андрей Чудаев Сергей Бобровский

В составе «Флориды» дубль оформил нападающий Александр Барков. Ещё по шайбе забросили форварды Картер Вераге, Энтони Дюклер, Сэм Беннетт и Оуэн Типпетт.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл «на ноль», отразив 40 бросков по своим воротам. Для него это первый шатаут с 3 ноября 2019 года.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 59 очков. «Эдмонтон» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 38 очками.

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