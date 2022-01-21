Сиэтл, США, , 11:22 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

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В составе «Сиэтла» дубль оформил защитник Карсон Суси, ещё один гол забил нападающий Калле Йернкрок.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский нападающий Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Сан-Хосе» идёт на восьмое месте в Западной конференции с 44 очка.

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