Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Пассажиров электричек «Лыжная стрела», которые начнут ходить из Петербурга в Ленинградскую область с 23 января, предупредили о проверке QR-кодов при посадке, из-за чего на вокзалах и станциях могут образоваться очереди. Об этом сообщается 21 января в группе «Лыжные стрелы» в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово. Январь 2021 года

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что электропоезда для любителей зимних видов спорта «Лыжные стрелы» начнут курсировать с 23 января. В этом году «Лыжные стрелы» отправятся вместе с любителями активного отдыха и здорового образа жизни в поселки Токсово и Шапки.

На фоне распространения коронавирусной инфекции организаторы мероприятия установили новые правила. Проехать на «Лыжных стрелах» смогут лишь те пассажиры, у кого есть QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном ковиде.

«Участниками нашего мероприятия могут быть исключительно люди, которые имеют действительный QR-код. Код будет проверяться при посадке в вагон инструкторским составом», — предупреждают в паблике.

Любителей зимнего вида спорта попросили с уважением отнестись к правилам мероприятия и при отсутствии QR-кода не пытаться попасть в вагоны. Также из-за проверки документа организаторы предупредили о возможных очередях при посадке, и предложили весь негатив выплеснуть под постом, а не на месте, перед посадкой.