Новосибирск, 21 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области во время ежедневных рейдов особое внимание будет уделяться проверкам масочного режима. Об этом сообщили в правительстве региона.

Sev.gov.ru Масочный режим

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По официальным данным, за прошедшую неделю на территории региона проверено более 2,4 тысяч предприятий и организаций — выявлено почти 800 нарушений санитарно-эпидемиологический требований.

Проверки прошли в том числе на всех видах общественного транспорта — на 20 физических лиц и одно юридическое лицо были составлены протоколы.