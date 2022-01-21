Врач назвал главный плюс штамма «Омикрон»
Москва, 21 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Плюс распространения штамма коронавируса «Омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «Дельту», сообщил 21 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заразившихся новым штаммом, врач выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.
Он уточнил, что необходимо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса «Дельта» или «Омикрон». Это позволит лечить молодых пациентов с более легким «Омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ни одна медицинская маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная задержит только 23% вирусов. Об этом заявили специалисты Роскачества по итогам проведённого исследования пропускной способности масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19.
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