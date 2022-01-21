Москва, 21 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Плюс распространения штамма коронавируса «Омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «Дельту», сообщил 21 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заразившихся новым штаммом, врач выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.

«Омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что «Дельта» приводит к большой легальности и тяжелому течению», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что необходимо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса «Дельта» или «Омикрон». Это позволит лечить молодых пациентов с более легким «Омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна медицинская маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная задержит только 23% вирусов. Об этом заявили специалисты Роскачества по итогам проведённого исследования пропускной способности масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19.

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