Москва, 21 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Ни одна медицинская маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная задержит только 23% вирусов. Об этом заявили специалисты Роскачества по итогам проведённого исследования пропускной способности масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19.

Yarregion.ru Медицинские маски

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Специалисты протестировали все типы масок: медицинские, средства индивидуальной защиты и лицевые разных типов (медицинские одноразовые, тканевые многоразовые, нетканевые многоразовые и респираторы FFP2) 14 торговых марок. Девять масок были произведены в России, пять — в Китае.

Отмечается, что все исследованные маски оказались безопасными. Это значит, что при их ношении человек не будет вдыхать токсичные элементы.

Выяснилось, что лучшие медицинские маски и нетканевые по уровню бактериальной защиты — это маска защитная многоразовая «Инвита», маска одноразовая трехслойная «Фастфэшн», маска медицинская трехслойная одноразовая из нетканых материалов CSVT и маска гигиеническая лицевая (многоразовая) МД СТМ.

Лучшие результаты показала маска гигиеническая лицевая (многоразовая) МД СТМ, она пропускает до 56,2% вирусов. А худшие — защитная маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном. Её пропускная способность составляет 97,11%. То есть эта респираторная маска задержит менее 3% вирусов.

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«Мы выяснили, что по уровню эффективности против бактерий и вирусов некоторые многоразовые нетканевые маски действительно не уступают одноразовым (медицинским и немедицинским). При выборе важно ориентироваться на общую эффективность и функциональность маски, а не на тип, материал или возможность повторного использования», — посоветовали эксперты.

В Роскачестве добавили, что тканевые маски в целом имеют более низкую эффективность фильтрации, и ни одна из протестированных не рекомендована безоговорочно к использованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что хирургические маски выполняют только барьерную функцию, защищая от капель слюны при чиханье и разговоре. Для сохранения защитной функции такие маски следует менять не реже, чем один раз в два часа.

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Для защиты от коронавируса и других респираторных вирусов эксперт порекомендовал соблюдать дистанцию с другими людьми, мыть руки, дезинфицировать поверхности и не прикасаться грязными руками к лицу.