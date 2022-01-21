Москва, 21 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет пика в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Средний инкубационный период у «Омикрона» — два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвёртом будет максимум заболеваемости. В Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс», — приводит слова специалиста ТАСС.

Тимаков считает, что в целом по России пик получится растянутым и размытым. Примерные сроки он всё же назвал — середина февраля. При этом уточнил, что каждый регион входит в этот процесс отдельно.

Евгений Тимаков также считает, что реальных заражений больше, чем фиксируется, поскольку у многих пациентом штамм «Омикрон» вызывает лёгкие симптомы, поэтому люди не тестируются.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение сроков карантина с 14 до семи дней будет актуально для тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом, а для заболевших COVID-19 карантин будет действителен до дня выздоровления.