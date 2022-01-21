Москва, 21 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Во второй половине торгов 20 января нефть марки Brent передвинула семилетние максимумы до $89,50 за баррель, откуда откатилась и снова закрылась в минусе, немногим выше уровня $87, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 21 января, нефть остается под давлением, пытаясь вернуться к уровню после утренней просадки в район $85,70. Попытки развития технической коррекции выглядят вполне уместно, особенно перед выходными.

На текущих уровнях Brent выглядит перекупленной, а цены — привлекательными для частичной ликвидации длинных позиций. Локальным катализатором отката от свежих максимумов послужил отчет минэнерго США.

Отчет отразил рост запасов сырой нефти на прошлой неделе на 0,5 млн баррелей против прогноза сокращения объемов почти на 1 млн баррелей. Более того, запасы бензина снова увеличились, на этот раз на 5,8 млн баррелей.

Учитывая отсутствие свежих бычьих драйверов, укрепление доллара, отсутствие интереса к риску и высокие позиции нефти, можно предположить, что путь наименьшего сопротивления на данном этапе пролегает на юг.

Хотя с фундаментальной точки зрения рынок остается крепким за счет ожиданий дефицита мощностей в ОПЕК и ограниченного негативного эффекта от «Омикрона» и пандемии в целом.

В случае подъема Brent выше уровня $87, зона $87,40−87,50 может привлечь новые продажи, которые могут выйти за пределы упомянутых утренних минимумов.

Важно также не забывать о геополитическом факторе, который может подбросить котировки вверх в любой момент», — пояснил эксперт.

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