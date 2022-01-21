Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 20 января завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела 0,43%, до $87,23 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американской сессии цена повышалась до уровня $89,46, с которого началась нисходящая коррекция. Коррекцию вызвало укрепление доллара и обвал американского фондового рынка. Участники распродают акции и облигации в ожидании повышения ставок ФРС США.

Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей — до 413,81 млн баррелей, (прогноз был минус 1,75 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей (прогноз был +2,63 млн баррелей), до 246,621 баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 1,43 млн баррелей (прогноз был — 0,85 млн баррелей) до 127,952 баррелей, Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 11,7 млн б/с.

Сегодня, 21 января, на торгах в Азии цена нефти Brent снижалась до $85,68. Падение азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские индексы спровоцировали участников рынка уходить в защитные активы.

Затем цена восстановилась до $86,73. Закрытие дня ниже $85,55 будет указывать на более глубокую коррекцию до зоны $83,50−83,75.

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