Симферополь, 21 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 января. Сутками ранее, 20 января, сообщалось о 221 новом случае заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом в регионе в последние три дня растут объёмы тестирования на коронавирус — за последние сутки обследовано 8,5 тыс. человек (более 6 тыс. человек — накануне).

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 129 253 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 120 650 человек, в том числе 235 пациентов выписаны за последние сутки.

Жертвами инфекции в Крыму в общей сложности стали 4 627 человек, в том числе смерть 11 пациентов зарегистрирована за последние сутки.