Москва, 21 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Мажуга («Единая Россия») предложил предоставить возможность людям, находящимся на карантине в связи с пандемией коронавируса, проходить бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, соответствующее предложение направлено главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

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Депутат предложил размещать такую информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах, например, портал властей Москвы.

Наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна и так далее, считает парламентарий.

«К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часов. После их окончания слушатели получают сертификат», — заключил Мажуга.