Нью-Йорк, США, , 10:12 — REGNUM Вашингтон пока не готов обратить внимание Совета безопасности ООН на ситуацию вокруг Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд журналистам.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Американского дипломата спросили, не пора ли созвать заседание СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Украины. Томас-Гринфилд на это ответила, что Вашингтон взаимодействует с членами Совбеза на регулярной основе.

«И когда придёт время, мы будем готовы представить это вниманию Совета», — заверила постпред США.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не раз отвергала обвинения Украины и Запада в якобы агрессивных намерениях относительно Киева, которые часто звучат в настоящее время. В Москве подчёркивают, что заявления о «российской агрессии» нужны для наращивания сил НАТО вблизи границ с Россией.

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