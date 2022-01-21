Мадрид, 21 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Испания является серьёзным союзником НАТО. Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

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«Испания серьезный союзник [в рамках Североатлантического альянса], у Испании сейчас развернуты в Латвии части более чем на 350 человек. Два дня назад вышел [испанский] корабль <…>, который был включен в состав флота кораблей в Средиземном море и Черном море», — сказала Роблес.

По её словам, уже через три-четыре дня из порта «выйдет фрегат Blas de Lezo»: «В данном случае было [принято решение] ускорить то, что связано с выходом кораблей <…>, в рамках договоренностей НАТО».

Роблес также не исключила варианта с воздушным развёртыванием войск НАТО в Болгарии с участием Испании. Министр обороны Испании отметила, что позиция Испании по конфликту на Украине «заключается в том, чтобы ответ был дипломатическим, чтобы была деэскалация».