Бостон, США, 21 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Michael Miller Евгений Кузнецов

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Давид Пастрняк. Ещё по голу забили форвард Джейк Дебраск и защитник Чарли Макэвой.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу после передачи Александра Овечкина. Также отличились Ларс Эллер и Никлас Бекстрём.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 48 очков. «Вашингтон» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 53 очками.

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