Питтсбург, США, , 09:53 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Евгений Малкин Michael Miller

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу. Дубль на счету защитника Майка Мэтисона. Также отличились Доминик Симон, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

В составе «Оттавы» шайбы забросили нападающие Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис, сделавший дубль.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 24 очками.

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