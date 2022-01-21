Биробиджан, 21 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Биробиджане из-за COVID-19 приостановили обучение детей в трёх классах школ города. Помещения учреждений образования дезинфицируют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе мэрии.

Tverigrad.ru Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Читайте также: Штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Приморья

«У всех будут взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений», — прокомментировала начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Еременко.

Обработка антисептиком пройдёт не только в помещениях, где занимались дети, но и в коридорах и столовых школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили в Приморском крае. Ранее инфекцию выявили в Якутии, Амурской области и Хабаровском крае.