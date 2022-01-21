Москва, 21 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. При лечении пациентов, у которых выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон» применяются те же препараты, что и при лечении других разновидностей SARS-CoV-2. Также не требуется и изменений в схемах лечения. Об этом 21 января заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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»Несмотря на новую и пугающую многих букву греческого алфавита в истории пандемии самого известного заболевания 2020−2022, по терапии можно сказать следующее: ничего не меняется», — уточнил в беседе с РИА Новости специалист.

Так, по его словам, в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме. Тогда применяется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания.

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При этом при среднетяжёлых и тяжёлых формах заболевания последовательно добавляются местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела.

«Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится», — подчеркнул инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил основные симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Так, у человека в основном отмечается заложенность носа, головная боль, насморк, першение в горле. Часто у пациентов наблюдается чихание, усталость.