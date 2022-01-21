Ижевск, 21 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

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Скончались трое мужчин в возрасте от 58 до 94 лет и 83-летняя женщина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3474 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в регионе выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 296 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 81 498 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5529 жителей.

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