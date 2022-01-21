Вашингтон, 21 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Госдепартамент США голословно обвиняет Россию в распространении недостоверной информации об Украине и этим только усугубляет ситуацию в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил журналистам.

Mil.ru Анатолий Антонов

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Он прокомментировал публикацию в США сразу трёх документов, призванных изобличить российские власти и государственные СМИ. Однако ничего нового в них нет, отметил посол.

«Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что подобные действия неприемлемы, ведь они не только не помогают решить проблемы глобальной безопасности, но и приводят к дальнейшей деградации отношений между Россией и США.

По словам Антонова, удивителен «масштаб словесных интервенций» в преддверии встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве. Это наводит на подозрения, что дискуссия о гарантиях безопасности в Европе сведётся к пресловутой «российской агрессии» против Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Госдепартамент США привёл на своем сайте примеры приписываемой России «дезинформации», а также доклад о «российской пропаганде».

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