Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Навязывание, запугивание, агрессия, попытки тотально контролировать — это причины, из-за которых массовая вакцинация населения от коронавируса буксует и не достигает поставленных целей. Такое мнение высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода в Санкт-Петербурге

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По его словам, информационная кампания о необходимости вакцинироваться проводилась буквально «с колёс», у неё отсутствовала продуманная стратегия и тактика. Эксперт считает, что с самого начала требовалось привлечение профессионалов из сообщества рекламистов и маркетологов.

«Обратите внимание, что никакая реклама никогда не делает ставку на запугивание и распространение исключительно негативной информации. Наоборот, даже когда вам пытаются продать что-либо не слишком полезное для здоровья, то формируется исключительно положительный контекст и позитивная коннотация», — поясняет Десятниченко.

Что касается введения контроля QR-кодов, то, по мнению эксперта, он может быть эффективным лишь точечно, а не как механизм массового, регулярного и пролонгированного контроля. По мнению специалиста, уже сегодня следует обратить внимание на возможности использования иных выборочных процедур контроля, например, на основе инструментов риск-менеджмента.

«Подобный положительный опыт уже имеется, в том числе у структур МВД, Минфина и прочих, — заметил эксперт. — Также следует обратить внимание на возможности, уже активно используемые в крупных городах, системы массового распознавания лиц. Главное, чтобы процедура контроля в конечном счёте стала автоматизированной, совершенно необременительной для граждан и не вызывающая психологического дискомфорта и давления».

Десятниченко указал, что высокий уровень контроля — это очень затратное, с точки зрения ресурсов, мероприятие, утомляющее как субъект, так и объект контроля. В итоге, быстро устают обе стороны процесса и его эффективность падает.

«Как только контроль в какой-либо сфере начинает становиться «удушающим», люди начинают воспринимать его как ролевую игру «поймай меня, если сможешь», активно ищут и часто находят способы «переиграть систему». Отсюда мы наблюдаем сегодня за увеличением спроса на приобретение нелегальных сертификатов о вакцинации», — подчеркнул экономист, отметив, что сам результат контрольных мероприятий при этом успешно профанируется.

«Поэтому, считаю, что не стоит пытаться контролировать то, что невозможно проконтролировать до конца», — резюмировал Десятниченко.