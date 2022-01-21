Эльче, Испания, 21 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

Мадридский «Реал»

Основное время матча завершилось без забитых голов. В дополнительное время защитник «Эльче» Гонсало Верду открыл счёт на 103-й минуте.

Но «Реал» смог за оставшееся время забить два мяча, отличились Иско (108) и Эден Азар (115). При этом «Реал» играл в меньшинстве со 102-й минуты, когда был удалён защитник Марсело.

Таким образом, «Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

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