Бильбао, Испания, , 08:51 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Футбол

В составе «Атлетика» дубль оформил нападающий Икер Мунианин, который отличился на второй минуте и забил победный гол на 105-й. Также заитый мяч на счету защитника Иниго Мартинеса (86).

В составе «Барселоны» точными ударами отметились форвард Ферран Торрес (20) и полузащитник Педри (90+3).

Таким образом, «Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании.