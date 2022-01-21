Москва, 21 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В случае заражения штаммом коронавируса «Омикрон» новое заболевание протекает легче, чем при заражении другими разновидностями SARS-CoV-2. Об этом 21 января рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"Заболевание, вызванное штаммом «Омикрон», протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом «Дельта», — приводит его слова РИА Новости.

Также врач указал, что разновидностью «Омикрон» заболевают и привитые от COVID-19, однако в подавляющем большинстве случаев, по его словам, такие люди болеют в легкой или в стертой форме и им требуется только «симптоматическое лечение».

«История развития СОVID-19, вызванного «Омикроном», тому свидетельство. Он развивается стремительно, вытесняет «Дельту», заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжелых форм — низкий. Хотелось бы, чтобы то же самое было и у нас», — отметил Поздняков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен на территории Приморского края.