Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 20 января, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent сползают на 0,41%, до $88,08 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Цистерны с нефтепродуктами Roy Luck

«Вечером 19 января ралли по нефти возобновлялось, цены поднимались до $89, но совершить рывок к психологически-важному рубежу $90 сил «быкам» не хватило.

Впрочем, и отказываться от амбициозных целей они не спешат. Страхи ужесточения монетарной политики США несколько компенсировал Китай, снизивший базовую ставку для поддержания экономического роста.

Спрос на энергоносители остается высоким, а ситуация на Аравийском полуострове напряженной, так что есть все основания ожидать очередного рывка наверх.

Да и геополитическая напряженность вокруг России, так пугающая инвесторов на рынке акций и валют, тоже не сулит избытка предложения углеводородов.

Не исключено, что рубеж $90 будет взят уже на текущей неделе, после чего вероятен новый коррекционный откат» — предполагает эксперт.

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