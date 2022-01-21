Москва, 21 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 20 января проходили относительно спокойно, при этом рубль оставался под давлением в преддверии встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Глава МИД России и глава Госдепа США 21 января обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. Очень хочется, чтобы они нашли дипломатическое решение по снижению напряженности вокруг Украины.

Цена на нефть перешла в коррекционную фазу после обновления максимума. Снижению котировок способствовало укрепление доллара и распродажа американских акций.

Фондовые индексы США не сумели удержаться в плюсе. К закрытию торгов они опустились в отрицательную область. Индексы потеряли примерно по 1,5%.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,66%, до 76,68 руб., евро/рубль — на 0,30%, до 86,71 руб., фунт/рубль — на 0,44%, до 104,29 руб.

Сегодня, 21 января, на торгах в Азии цена Нефть снижалась до 85,68. Падение азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские индексы спровоцировали участников рынка уходить в защитные активы.

Пара доллар/рубль восстановилась до 76,88 руб./доллар. Сегодня всё внимание участников валютного рынка направлено на встречу Лаврова и Блинкена.

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