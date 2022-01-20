Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 20 января, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,73%, до 76,73 рубля. Евро прибавляет 0,62%, торгуясь по 86,90 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллары

«Российская валюта, накануне демонстрировавшая мощный отскок, но уже 19 января вечером начала утрачивать завоевания, а сегодня фактически вернулась к недавним минимумам по отношению к доллару.

Мировые рынки пока не спешат завершать коррекционное снижение, поэтому восстановление интереса к российским активам тоже не получило устойчивого развития.

Ралли на нефтяном рынке также забуксовало, что заставило инвесторов в России вновь сосредоточиться на геополитических рисках.

Выступление Джо Байдена накануне вновь содержало угрозы невиданных доселе санкций, которые ждут Россию в случае наступления на Украину.

В СМИ продолжают вбрасываться новые страшилки, из которых следует, что силы для вторжения Министерство обороны РФ выскребает по сусекам уже самых отдаленных гарнизонов.

Впрочем, ничего нового американский президент не сказал, и инвесторы, вероятно, тоже постепенно успокоятся.

Рубеж 77 рублей за доллар демонстрирует свою силу, так что в ближайшее время возможен отскок от него», — полагает эксперт.

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