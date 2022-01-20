Москва,
20 января 2022, 15:53 — REGNUM Сегодня, 20 января, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,73%, до 76,73 рубля. Евро прибавляет 0,62%, торгуясь по 86,90 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
«Российская валюта, накануне демонстрировавшая мощный отскок, но уже 19 января вечером начала утрачивать завоевания, а сегодня фактически вернулась к недавним минимумам по отношению к доллару.
Мировые рынки пока не спешат завершать коррекционное снижение, поэтому восстановление интереса к российским активам тоже не получило устойчивого развития.
Ралли на нефтяном рынке также забуксовало, что заставило инвесторов в России вновь сосредоточиться на геополитических рисках.
Выступление Джо Байдена накануне вновь содержало угрозы невиданных доселе санкций, которые ждут Россию в случае наступления на Украину.
В СМИ продолжают вбрасываться новые страшилки, из которых следует, что силы для вторжения Министерство обороны РФ выскребает по сусекам уже самых отдаленных гарнизонов.
Впрочем, ничего нового американский президент не сказал, и инвесторы, вероятно, тоже постепенно успокоятся.
Рубеж 77 рублей за доллар демонстрирует свою силу, так что в ближайшее время возможен отскок от него», — полагает эксперт.
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