Москва, 3 октября, 2011, 16:05 — ИА Регнум. К Осетинскому народному фронту "Россия-Осетия" продолжают присоединяться коллективы предприятий и организаций Южной Осетии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе народного фронта. "Среди них - коллективы государственных унитарных предприятий "Управление автомобильного транспорта" (УАТ) и "Дорэкспострой"", - сообщили в ОНФ. Помимо этого, отметили в пресс-службе движения, о своем присоединении к народному фронту заявили жители села Гуджабар (Цхинвальский район РЮО).

"Это первый населенный пункт в Южной Осетии, который принял такое решение. Каждое присоединение сопровождается соответствующим собранием и бывает документально оформлено", - сказали в пресс-службе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 октября в Осетинский народный фронт "Россия-Осетия" вступили 3600 граждан Южной Осетии. Помимо отдельных граждан в общественное движение вступают также трудовые коллективы, в том числе: МВД Южной Осетии, Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций, государственных унитарных предприятий "Энергоресурс" и "Бытовое обслуживание". Ранее ряды Народного фронта пополнили трудовые коллективы госпредприятий "Стройтехконтроль", " Электросвязь ", Министерства дорожного, капитального строительства и архитектуры РЮО и другие.

Напомним, что о создании Осетинского народного фронта "Россия-Осетия" в составе Общероссийского народного фронта - Интернациональной России было объявлено 18 сентября. Инициаторами создания ОНФ выступили член политсовета республиканской политической партии "Единство", представитель президента в парламенте РЮО Тарзан Кокойти, председатель Народной партии РЮО Казимир Плиев и председатель Юго-Осетинского Русского общества "Россы" Валентина Тасоева.