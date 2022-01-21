Магадан, 21 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Магаданской области с начала пандемии выявлено более 14 тыс. зараженных коронавирусом жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 21 января на Колыме зарегистрировано 14 078 носителей коронавируса (+33 за сутки), выздоровел 13 431 пациент, скончались 360 (+1) человек.

Штамм коронавируса «Омикрон» пока не выявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены экстренно предпринимать меры по защите населения от COVID-19. Регион вышел на 4−5 место в стране по числу новых случаев за сутки на 100 тыс. жителей.