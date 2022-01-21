Лондон, 21 января, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Сотрудники диппредставительств Великобритании на Украине в случае «российского вторжения» будут эвакуированы военнослужащими Специальной авиадесантной службы (SAS) в составе сухопутных войск Соединённого Королевства. Об этом со ссылкой на источники 20 января сообщает газета Daily Express.

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По информации издания, в военном ведомстве страны отказались комментировать действия спецподразделений британской армии, в частности, эскадрона E SAS, который предполагается задействовать в эвакуации дипломатов из Украины.

Напомним, данную структуру называют «самым секретным военно-разведывательным подразделением» в составе британских ВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские военно-транспортные самолёты уже несколько дней доставляют на Украину оружие. По её словам, «западным партнёрам» пора перестать содействовать милитаризации Украины, не тянуть её в НАТО, не вести против Москвы агрессивную информационную кампанию.